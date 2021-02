Prisão preventiva para três homens que roubaram estabelecimento e encetaram fuga

O Comando Territorial de Lisboa, através do Subdestacamento Territorial de Sintra, na passada sexta-feira, deteve em flagrante três homens, com idades entre os 47 e os 52 anos, por furto no interior de um estabelecimento na localidade de Chão de Meninos, no concelho de Sintra.

"No seguimento de uma denúncia de furto, os militares da Guarda deslocaram-se para o local e, à chegada, cruzaram-se com o veículo onde os suspeitos seguiam. Apesar da ordem de paragem, os suspeitos iniciaram fuga de uma forma que colocaram em perigo os demais condutores e utentes da via pública, obrigando a um seguimento por parte da GNR, tendo sido intercetados no Bairro da Cova da Moura, na Amadora", pode ler-se no comunicado emitido pela força de segurança.

No decorrer das diligências policiais, foi apurado que o veículo tinha sido furtado e que os suspeitos já possuíam antecedentes criminais por variados ilícitos. Sabe-se que os detidos foram presentes, esta sexta-feira, ao Tribunal Judicial da Mafra, sendo que dois ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva e o terceiro ficou sujeito a apresentações periódicas em posto policial.

É de referir que a ação contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).