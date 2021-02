A partir de terça-feira, Marcelo e partidos começam a discutir possível renovação do estado de emergência

A partir de terça até quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir o que os partidos com assento parlamentar têm a dizer sobre a renovação do Estado de Emergência, nas reuniões realizadas por videochamada.

Segundo a nota da Presidência da República, as audiências vão acontecer por ordem crescente de representação parlamentar: primeiro Iniciativa Liberal, depois Chega, PEV, PAN, CDS-PP, a partir das 15h00. Já o PCP, BE, PSD e PS serão ouvidos na quarta-feira a partir das 15h15.

No mesmo comunicado, o Presidente da República também anunciou que vai estar presente na videoconferência da 15ª sessão sobre a situação da covid-19 no país, que começa às 10h00.

A Assembleia da República tem uma sessão plenária agendada para esta quinta-feira para discutir a possível renovação do estado de emergência.

De realçar que o atual estado de emergência termina às 23h59 do próximo domingo, 14 de fevereiro, e foi aprovado no parlamento português com votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP e PAN, com votos contra de PCP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal e ainda com a abstenção do BE.