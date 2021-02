Homem ameaça e agride casal de idosos com faca para roubar anéis de ouro

O Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Póvoa de Lanhoso, no sábado, deteve um homem de 46 anos por roubo, na Póvoa de Lanhoso.

De acordo com a força de segurança, no seguimento de uma denúncia em que o suspeito entrou no interior da residência e, com recurso a uma faca, ameaçou um casal de idosos, os militares deslocaram-se de imediato para o local. "No decorrer das diligencias policiais, os militares apuraram que, perante a resistência inicial do casal, o indivíduo agrediu a mulher de 88 anos, retirando-lhe dois anéis em ouro e colocando-se de seguida em fuga. Perante os pedidos de auxílio dos idosos, alguns vizinhos acorreram a ajudar, tendo intercetado o suspeito no interior de uma propriedade próxima e contactado os militares", pode ler-se no comunicado emitido pela GNR.

É de realçar que o homem tentou fugir à retenção dos populares, recorrendo a agressões e a ameaças com recurso de uma faca, tendo ferido um dos vizinhos do casal numa mão. Por outro lado, foram recuperados os anéis roubados que estavam no interior do forro do casaco do suspeito. A idosa, bem como o cidadão que ficou ferido, receberam tratamento médico.

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi presente, esta segunda-feira, ao Tribunal Judicial de Guimarães, tendo ficado sujeito a prisão preventiva.