Our World in Data. Portugal continua a liderar a média diária de mortes, mas já não tem a maior média de novos casos

Já a média dos novos casos decresceu dos 1.142 para 344 na última semana.

Portugal já não é o país com o maior número de novos contágios por covid-19 por milhão de habitantes contabilizados nos últimos sete dias, porém continua a liderar a média de mortes, segundo os dados extraídos pelo site estatístico Our World In Data, da Universidade de Oxford.

De acordo com os dados desta segunda-feira, Portugal posiciona-se no sétimo lugar como o país do mundo de alguma dimensão com mais novos casos por dia diagnosticados por milhão de habitantes – 344 -, sendo superado por Bahrain (362), Brasil (364), Albânia (390), Peru (414), República Checa (454). Quem lidera esta estatística é Israel, com 753 óbitos por milhão de habitantes por dia.

Comparando estes dados com os de segunda-feira passada, Portugal apresentava uma média de 1.142 novos contágios diários por milhão nos últimos sete dias, o que significa uma diminuição de 798 novos casos detetados com covid-19.

Em relação à média diária de mortes por milhão de habitantes, Portugal ainda não conseguiu descer na lista e permanece no topo com 20 novas mortes diárias por milhão. Em segundo lugar e empatados estão Eslováquia e Peru com 11,4, de seguida República Checa com 9,9, Líbano com 7,9 e Brasil com 7,1.

Já na semana passada, a média portuguesa estava nos 29,7 óbitos por dia, de acordo com as estatísticas do Our World In Data.

No total, em Portugal, já faleceram mais de 14.300 pessoas devido ao vírus do SARS-coV-2.

Se tivermos em conta os números de país mais pequenos como San Marino, Luxemburgo, Andorra e Montenegro, que não tem um milhão de habitantes, Portugal é, neste momento, o sexto país do mundo com o maior número total de casos por milhão de habitantes – 75,064. Quem lidera esta lista é a República Checa com 96.645.

Já o número global de mortes por milhão de habitantes, o território português é o oitavo país com mais de um milhão de habitantes com 1.388. Por mais 457 mortes, a Bélgica conduz esta lista com 1.845.

Segundo a agência francesa AFP, a pandemia do novo coronavírus já provocou, pelo menos, mais de 106 milhões de infeções e 2.316.812 mortes no mundo.