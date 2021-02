Um amor 'sin' fronteiras

Avida é uma estrada com curvas e contracurvas. Foi precisamente à saída de um desses ganchos, onde não se vê nada além da ponta do nariz, que João Viegas Soares e a espanhola Vicky Martín Berrocal chocaram de frente, tornando-se no casal sensação da imprensa cor-de-rosa nos dois lados da fronteira.

A relação entre João Viegas Soares, empresário e ex-vice-presidente do Sporting, e Vicky Martín Berrocal, estrela da televisão e do cinema, atriz, apresentadora de TV e designer de moda, terá começado em novembro de 2018, mas apenas em fevereiro do ano seguinte viria a ser tornada pública, numa mensagem publicada nas redes sociais pela própria Vicky, no dia do seu 46.º aniversário: «A Ponte dos Suspiros, Veneza. Pois é, senhoras e senhores, a partir daqui despeço-me de um ano cheio de surpresas, de esperança e de vida. Um ano de mudanças, reafirmação e estabilidade. Um ano em que estive talvez menos presente, mas mais segura, menos acessível, mas mais humana, e um ano em que o amor foi uma companhia inesperada. Tu, J.V.S, és o meu maior presente ... Os meus suspiros têm o teu nome. Aqui estou, 46, esperando por ti, mas deixa-me como sou...».

O impacto do anúncio foi imediato. E, rapidamente, a imprensa da especialidade do país vizinho – sempre tão ativa, ávida e incisiva – tratou de descortinar o nome em sigla de João Viegas Soares. O interesse pelo discreto empresário, ligado ao setor da comunicação social e próximo de Joaquim Oliveira, seu amigo de longa data, disparou.

Jornalista, empresário e dirigente desportivo. Dos vários papéis que representou ao longo da sua carreira, certamente nem o próprio João Viegas Soares esperaria que fosse o de galã a lhe garantir o de maior visibilidade: o papel de um ‘Romeu’ enamorado pela sua ‘Julieta’. Ou, ainda, «um homem com voz grossa, ligeiramente cavernosa, e que se expressa com gestos elegantes», como descrevia no verão passado um artigo do El País.

Apaixonada, Vicky Martín Berrocal não hesitou, deixou tudo para trás, e cruzou a fronteira em busca da felicidade. Embora continue a repartir a vida entre Portugal e Espanha, Vicky, natural de Huelva, decidiu fixar o seu lar no Estoril, Cascais, há pouco mais de seis meses. Hoje, é com os olhos depositados no mar português, numa das zonas mais exclusivas da grande capital, que Vicky, a estrela espanhola, figura omnipresente nas TVs e revistas espanholas, vive o seu dia a dia.

O romance leva agora mais de dois anos e tem sido acompanhado pelos curiosos, através das redes sociais de Vicky Martín Berrocal e também da sua filha, Alba Díaz, fruto do seu casamento com o toureiro Manuel Díaz González (que terminou em 2001).

E João Viegas Soares é um dos protagonistas desta história com mais de um milhão de seguidores. «Há dois anos, este homem que veem aqui pegou-me na mão pela primeira vez e ali mesmo reconheci-o! Ele é o homem com quem sonhei durante toda a minha vida... Que coloca à frente o coração, o mais humano, o mais leal, bom e cavalheiro... O mais sensível, o mais canalha, o mais corajoso... O melhor. Que luxo encontrar-te J.V.S.. Obrigada por me mostrares como se ama quando realmente se ama. E como tu bem dizes, essa é a única forma de amar. Um presente do céu», escreveu nas redes Vicky Martín Berrocal na data que oassinalou dois anos de namoro. O texto acompanhada por uma foto do casal, abraçado, mais apaixonado que nunca.

Aliás, os boatos sobre as intenções de João Viegas Soares e Vicky Martín Berrocal parecem anunciar mais um passo: o casamento. «Adorava casar-me. E, se me casasse, não seria só assinar o papel e já está. Casar-me-ia vestida de noiva, de branco... A vida tem de ser celebrada!», disse Vicky Martín Berrocal à Vanitatis, uma publicação dedicada aos famosos.