Morreram 3.750 residentes de lares por covid-19 até 4 de fevereiro

Desde o início da pandemia em Portugal até 4 de fevereiro, morreram 3.750 residentes nos lares portugueses por covid-19. Do total de mortes, 1.583 ocorreram no espaço de um mês, entre 4 de janeiro e 4 de fevereiro.

“Desde o início da pandemia até ao dia 4 de fevereiro registaram-se em Portugal 3.750 óbitos acumulados por covid-19 de pessoas residentes em lares (óbitos ocorridos dentro dos lares ou em hospitais), dos quais 739 no Norte, 1.027 no Centro, 1.520 em Lisboa e Vale do Tejo, 400 no Alentejo e 64 no Algarve”, revelou, esta segunda-feira, a Direção-Geral da Saúde à agência Lusa.

Até 4 de janeiro, morreram 2.167 residentes de lares por covid-19: 841 em Lisboa e Vale do Tejo, 591 no Norte, 574 no Centro, 143 no Alentejo e 18 no Algarve. Os restantes 42% (1.583) morreram no último mês, entre 4 de janeiro e 4 de fevereiro.