Jesus e o Benfica

por Pedro d'Anunciação

Não me passa pela cabeça desejar nada de mal a ninguém. E menos ainda um Covid, na idade aparentemente avançada de Jorge Jesus, que afinal ainda bem que acabou simpaticamente.

Mas eu sou dos que acha que ele ficaria melhor no clube dele, o Sporting (ou Sport, como ele diz).

Foi preciso ele estar longe da equipa do Benfica, agora, para ela ganhar e bem, ao Belenenses. Ontem, ele lá se safou com o Famalicão. Mas o Benfica já vai este ano em 4º lugar do campeonato.

Só não entendo as mudanças de jogadores que impôs, perante o beneplácito do presidente do clube. Passou de uma equipa excelente, no ano passado, para uma mázota, este ano? Seriam modas para mim incompreensíveis? Comissões para alguém? Deviam dizer o que se prevê agora, e o que foi feito de bom e de mau desde o regresso de Jesus.

Tenho um interesse especial no Clube, como benfiquista ferrenho, e como sobrinho de Cosme Damião.