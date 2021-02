Espanha prolonga restrições nas fronteiras com Portugal até março

"A severidade das medidas restritivas da mobilidade ainda em vigor em Espanha e Portugal recomenda a manutenção, [...] , de controlos na fronteira terrestre interna entre os dois países”, lê-se no documento do Governo espanhol.

O Governo espanhol prolongou as restrições nas fronteiras terrestres com Portugal até 1 de março, de acordo com uma resolução publicada esta terça-feira no Boletim Oficial do Estado espanhol.

Apenas podem atravessar as fronteiras autorizadas os residentes em Espanha, trabalhadores transfronteiriços, motoristas de veículos de mercadorias ou perante questões essenciais, segundo o Ministério do Interior espanhol (Administração Interna)

"A severidade das medidas restritivas da mobilidade ainda em vigor em Espanha e Portugal recomenda a manutenção, [...] , de controlos na fronteira terrestre interna entre os dois países com as mesmas limitações que foram aplicadas durante os 10 dias iniciais", lê-se no documento do Governo espanhol.

Recorde-se que a resolução anterior tinha sido prorrogada até 10 de fevereiro e agora o Ministério do Interior espanhol concordou num novo prolongamento até ao primeiro dia de março.