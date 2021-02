Efemérides de 9 de Fevereiro

1849 Foi proclamada há 171 anos a República liberal de Roma (ou II República, para não confundir com a napoleónica, entre 1798-99) e a abolição do poder temporal dos Papas, tendo durado apenas 5 meses, por causa da intervenção de Napoleão III.

1893 A ópera Falstaff (baseada numa figura shakespeariana), de Verdi (1813-1901), estreou-se há 128 anos no Scala de Milão.

1895 O voleibol foi inventado há 126 anos pelo professor da educação

física americano William George Morgan (1870-1942); um amigo e colega, James Naismith (1861-1940), inventara em 1891 o basquetebol.

1928 Foram inauguradas há 93 anos as primeiras conferências da Associação Industrial Portuguesa (organização empresarial, actualmente com estatuto de Câmara do Comércio), ainda na Liga Naval, em Lisboa.

1970 Por iniciativa de Rogério Martins, secretário de Estado da Indústria de Caetano, realizou-se há 50 anos em Lisboa o Colóquio sobre Política Industrial, que marcou a chamada “viragem tecnocrata” da política económica marcellista.

1975 No âmbito da chamada Reforma Agrária, realizou-se a Conferência dos Trabalhadores Agrícolas do Sul há 46 anos, em Évora, que clamou pela “liquidação dos latifúndios” e pela entrega da “terra a quem a trabalha”.

1984 Foi ratificado há 37 anos, entre o Governo do Bloco Central e Felipe González, o acordo entre Portugal e Espanha para a construção da ponte internacional sobre o Rio Minho.

1993 O general negro Colin Powell, então chefe das Forças Armadas dos EUA (e futuro secretário de Estado na administração de Bush filho, entre 2001-05), demitiu-se, por se opor à entrada de homossexuais no Exército norte-americano, aprovada por Clinton (n.1946, Presidente entre 1993-2001).

1994 Nelson Mandela (1918-3013) tornou-se o primeiro Presidente negro da África do Sul após o apartheid, durante um único mandato que se prolongou até 1999.

2001 Estudos do Banco de Portugal, no tempo do Governador Vítor Constâncio, revelaram já há 17 anos que os empréstimos da Banca ultrapassavam os depósitos, adiantando que o crédito concedido subira de 76% do valor dos depósitos, em 1996, para os 134%, em 2001.

2004 A Comissão Europeia alertou Portugal para o incumprimento de Directiva sobre lavagem de capitais há 14 anos (durante o curto Governo de Santana Lopes), dando uma última oportunidade para a aplicação das regras, antes de avançar para tribunal.

2014 A Suíça aprovou em referendo limitar a entrada de imigrantes da UE no seu mercado de trabalho, através de quotas.

2015 Uma petição subscrita por 10 mil pessoas a pedir a reabertura da comissão parlamentar de inquérito à compra dos submarinos, que tinha sido entregue nos serviços do Parlamento por via electrónica, desapareceu há 6 anos.

2017 Foi publicada há 4 anos em Diário da República a portaria que atualizou e aumentou os montantes mensais dos abonos de família e repôs o quarto escalão de rendimentos para as crianças até aos três anos.

2020 O Sinn Fein, antigo braço político do já inactivo IRA, rompeu há um ano o bipartidismo na Irlanda, com o voto jovem e descontente.