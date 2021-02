Autoridade Tributária lança aplicação para facilitar registo de faturas

A aplicação chama-se e-fatura e foi desenvolvida para “promover a digitalização e simplicidade no relacionamento entre os contribuintes e a Administração Fiscal”.

Em tempos de pandemia, a Autoridade Tributária lançou uma aplicação para “promover a digitalização e simplicidade no relacionamento entre os contribuintes e a Administração Fiscal”, no momento em que se aproxima a entrega do IRS referente ao ano de 2020.

A app servirá para classificar as faturas emitidas com o número de contribuinte e verificar os benefícios acumulados. Ainda foi adicionado um sistema de QR code que faz de imediato o registo das faturas, caso este código esteja impresso na fatura original.

“O registo ou confirmação das faturas emitidas em 2020 deverá ocorrer até 25 de fevereiro de 2021, podendo ser realizado através do Portal das Finanças ou da nova aplicação e-fatura”, informa o Ministério do Estado e das Finanças no comunicado.

Desta forma, todas as despesas encontradas nas faturas serão “automaticamente consideradas no pré-preenchimento da declaração do IRS”.

Recorde-se que, até dia 15 de fevereiro, é possível registar ou atualizar os dados “sobre o agregado familiar e sobre a duração de contratos de arrendamento de longa duração”.

Como é habitual, a entrega da declaração do IRS ou a confirmação da declaração automática decorrerá entre dia 1 de abril até ao dia 30 de junho.