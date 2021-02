Jamie Lee Curtis engana-se e coloca pipocas nos ouvidos em vez de auriculares

O confinamento, decretado um pouco por todo o mundo, está a afetar todos, mas há quem não perca o seu sentido de humor.

Jamie Lee Curtis é exemplo disso. A atriz confessa que está a ficar meio baralhada com o facto de estar mais presa em casa.

Num vídeo que arrancou garagalhadas aos seus seguidores, Jamie Lee Curtis, de 62 anos, partilhou o momento em que se enganou e colocou pipocas nos ouvidos em vez de auriculares.

"Claramente estou farta desta quarentena", escreveu no Instagram. "Peguei no meu AirPod e coloquei no ouvido e não estava a perceber porque é que não conseguia ouvir nada", lê-se na legenda da fotografia da atriz com uma pipoca no ouvido.