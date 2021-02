Mais de 50 ocorrências registadas em todo o país devido à chuva forte

Mais de 50 ocorrências foram registadas esta terça-feira de manhã pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), devido à chuva forte que se faz sentir em todo o território continental.

No total, foram 52 as ocorrências registadas até às 09h50 em 11 distritos, nomeadamente em Lisboa, Leiria, Setúbal, Viana do Castelo, Santarém, Vila Real, Porto, Coimbra, Viseu, Castelo Branco e Aveiro. O distrito com o maior número de ocorrências foi Coimbra, registando 12 naquele período da manhã.

De acordo com a ANEPC à Lusa, as ocorrências que se registaram não apresentam gravidade e são alusivas a quedas de árvores e estruturas, bem como a inundações de vias.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), recorde-se, sete distritos de Portugal continental estão esta terça-feira sob aviso laranja devido à chuva e vento fortes, bem como devido à agitação marítima: são eles Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa