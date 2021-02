Jennifer Lawrance sofre ferimentos após ser atingida por estilhaços de vidro durante filmagens

Depois de uma pausa durante algum tempo, Jennifer Lawrance está de regresso ao cinema e tem estreia marcada para 2021, com a comédia Don't Look Up, da Netflix. No entanto, nem tudo correu bem para a atriz nos últimos dias, depois de sofrer ferimentos durante as filmagens do projeto.

Na passada sexta-feira, Jennifer Lawrance gravava uma cena, que envolvia efeitos especiais, com o ator Timothee Chalamet, e acabou por ficar ferida. De acordo com a imprensa internacional, os atores estavam dentro de um restaurante onde uma janela acabaria por se partir como parte da cena. Contudo, a explosão não aconteceu como planeado, e a atriz foi atingida por alguns vidros junto de um olho.

A assessoria da atriz não quis comentar o incidente, contudo, o site norte-americano TMZ refere que Jennifer foi atingida na pálpebra. Um médico foi imediatamente chamado ao set e as gravações suspensas.

Fontes próxima da atriz revelaram ao TMZ que a atriz não sofreu ferimentos graves e que produção deverá ser retomada já esta semana.

De realçar que o filme Don’t Look Up, realizado por Adam McKay, conta a história de dois astrónomos que estão decididos a alertar o mundo sobre um cometa que irá destruir a Terra.

Além de Lawrence e Chalamet, o filme conta com nomes como Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Cate Blanchett, Meryl Streep ou Ariana Grande.

A Netflix não revelou a data de estreia, mas sabe-se que o lançamento irá acontecer em 2021.