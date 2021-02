Já imaginou passar uma noite num hotel feito inteiramente de gelo e neve? É possível

Já imaginou passar uma estadia num hotel feito inteiramente de gelo? É possível e para isso só terá de viajar até à cidade de Quebec, no Canadá, onde foi construído o Hôtel de Glace, com mais de 40 mil toneladas de gelo e neve.

Este hotel, que parece ter saído do filme Frozen, é composto por 21 quartos e suítes com obras de arte em gelo, um bar e uma área de relaxamento nórdica, com banheiras de hidromassagem e uma sauna sob as estrelas. Mas não fica por aqui. Há ainda uma capela para aqueles que queiram casar num ambiente rodeado de branco.

Os hóspedes recebem sacos de cama para dormir sobre as camas feitas em gelo. Contudo, há uma opção de recurso para aqueles que acabem por considerar que um quarto gelado não serve, com um espaço um pouco mais quente.

O hotel é reconstruído do zero todos os anos, em dezembro, e há sempre um novo tema e decoração. Para este trabalho são necessárias cerca de 50 pessoas e vários meses de trabalho. Uma vez que é um hotel feito de gelo e neve, as temperaturas precisam de estar sempre abaixo dos 5 graus negativos e o espaço dura apenas três meses.

Inaugurado em 2001, já inspirado num Ice Hotel da Suécia, este hotel tem vindo a ganhar destaque ao longo dos anos. Desde então, já recebeu mais de dois milhões de visitantes e 70 mil hóspedes, que optam por passar apenas uma noite no espaço.

Este ano o hotel juntou-se ao torneio de hóquei Québec International Pee-Wee para criar a decoração. Embora o evento não tenha acontecido, há uma suíte temática com vários detalhes inspirados no mesmo.