Este movimento merece toda a nossa atenção, por dois motivos: Primeiro, porque ajuda os nossos profissionais de saúde! Segundo, porque ajuda agora as nossas crianças! Ora bem como começar? Nada melhor do que uma cama cheia de pessoas de coração cheio e pronto para ajudar, certo?

Tudo isto, precisa de logística e temos de ser todos juntos, a fazer com que a cama solidária funcione da melhor forma possível, para que os nossos profissionais de saúde se sintam também cuidados! E acho que mimos são coisas reais, tal como todos os recursos que são necessários! Um bilhete em cima de uma refeição, nunca é demais! Eles estão mesmo a precisar da nossa ajuda, e como é que podemos ajudar, os voluntários estão espalhados pelos vários hospitais do país (Hospital Santa Maria, Av. Prof. Egas Moniz, 1600-190 Lisboa; Hospital de Torres Vedras, perto de: 2560-295 Torres Vedras; Hospital Beatriz Ângelo, na parte das Urgências, por trás do Hospital; Hospital de Cascais

Av. Brigadeiro Victor Novais Gonçalves, 2755-009 Alcabideche, no parque de estacionamento da praça de táxis; Hospital Amadora-Sintra IC19 276 - 2720-276 Amadora, no parque de estacionamento; Hospital São José

Largo do Mastro (em frente ao Pingo Doce do Campo Mártires da Pátria); Hospital Francisco Xavier

Av das descobertas 21; aqui são onde podemos largar os vários alimentos necessários: água e sumos e bebidas energéticas, pão, queijo, frutas, barras energéticas, chocolate, máscara FFP2. Se todos nós fizermos uns saquinhos e entregarmos nas nossas respectivas localidades de residência, acho que é criar a cama em rede. É assim que funciona o voluntariado. Tudo isto para podermos chegar aos principais e mais importantes consumidores, os nossos profissionais de saúde. A segunda coisa, que acho da máxima relevância, e que faz este movimento tão digno é importante é: A escola! O que são as crianças sem a oportunidade de estudar? O que vos venho pedir é, se tiverem em vossas casas computadores que já não usem, que não sejam tão modernos, mas que possam doar para que uma criança possa estudar, então podem entregar exactamente no mesmo sítio que referi acima! É muito importante que todos tenham acesso aos estudos e a uma educação digna e sem diferenciações! Dito isto, acho que este movimento vem abrir os nossos corações na direção certa, numa altura extremamente difícil! Só todos juntos conseguimos fazer a diferença!