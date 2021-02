Polícia espanhola interrompeu luta convocada por dezenas de jovens nas redes sociais

O combate entre os jovens com idades entre os 14 e os 16 anos ocorreu neste passado domingo, num parque industrial de Paiporta em Valência, e foi travado depois do pai de um dos jovens alertar as forças de segurança, explicaram as fonta da Câmara Municipal de Benetússer citadas pela agência noticiosa EFE.

Através das redes sociais Instagram e TikTok, os jovens organizaram a luta e estipularam um local e data. Começaram a chegar a partir das 15h00 em pequenos grupos vindos de várias cidades da região, como Valência, Silla, Torrent ou Paterna.

Mesmo com o cerco sanitário, imposto devido à covid-19, em vigor nos concelhos com mais de 50 mil habitantes, os jovens envolvidos no confronto conseguiram chegar ao local escolhido ao transportarem-se pela rede de metro de Valência e pelos comboios inter-regionais.

As forças de segurança identificaram os participantes pela sua roupa, vermelha ou preta, como forma de estes distinguirem cada grupo.

O chefe de polícia local de Benetússer, Paco Marquez, assinalou esta situação como uma preocupação por parte do município “por um fenómeno muito organizado e de grande alcance", que "os obriga a estar vigilantes" para assegurar a segurança dos jovens "num contexto muito complicado marcado pela covid-19".

À semelhança deste tipo de lutas organizadas, a polícia já tinha sido obrigada a intervir noutros municípios da Comunidade Valenciana, que se situa no leste de Espanha, perto do mar Mediterrâneo.