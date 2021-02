Jogo entre Real Sociedad e Manchester United, para a Liga Europa, muda-se para Turim

As restrições de viagens relativas à pandemia da covid-19 voltaram a obrigar as equipas europeias a encontrar um terreno neutro para a partida.

Os 16 avos de final da Liga Europa, bem como os oitavos de final da Liga dos Campeões, têm obrigado as equipas a fazer um complexo jogo para tentar manter as partidas sem quebrar as restrições impostas nos diferentes países para combater a pandemia da covid-19.

O jogo entre Real Sociedad e Manchester United, equipa do internacional português Bruno Fernandes, que inicialmente estava marcado para o Estádio Anoeta, em Espanha, vai agora decorrer no Estádio da Juventus, em Turim. O jogo acontecerá na data e hora inicialmente definidas, 18 de fevereiro, pelas 20h00 (Portugal Continental).

Em causa está uma proibição de entrada em Espanha de voos procedentes do Reino Unido. Numa situação semelhante, a Alemanha também proibiu as viagens oriundas deste país, obrigando a alterar os locais onde iriam decorrer os jogos entre Leipzig e Liverpool e entre Borussia Mönchengladbach e Manchester City - para os oitavos de final da Liga dos Campeões - passando ambas as partidas a decorrer em Budapeste, na Hungria.

Sobre a partida entre Arsenal e Benfica, para os 16 avos da Liga Europa, anuncia a imprensa desportiva que o local escolhido para o encontro será no Estádio Olímpico de Roma, já que as 'águias' estão impedidas de sair do país, e os britânicos, caso visitassem Lisboa, teriam de fazer uma quarentena de 10 dias no regresso.