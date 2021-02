Há 353 casos ativos de covid-19 nas prisões portuguesas

Há 353 casos positivos do novo coronavírus nas prisões portuguesas, dos quais 233 são reclusos e 155 trabalhadores, revelou esta terça-feira a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.

Na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Van Dunem explicou que há cinco jovens infetados nos centros educativos e mais de mil pessoas ligadas ao sistema prisional recuperadas. Desde o início da pandemia não há registo de qualquer morte por covid-19 nas cadeias.

A ministra avançou ainda que já foram administradas 1.539 vacinas a pessoas do sistema prisional, tendo tido prioridade quem está e trabalha no Hospital Prisional de Caxias. Os guardas dos estabelecimentos prisionais do Porto, Tires, Olhão e São João do Bispo também já foram todos vacinados.

Em resposta ao deputado Telmo Correia, do CDS-PP, Van Dunem afirmou ainda que a libertação de reclusos na primeira vaga da pandemia permitiu criar "espaços no sistema" e "separar os reclusos infetados". "Com as condições que tínhamos no sistema prisional, não tínhamos condições para conter os surtos. A saída dos detidos criou espaços no sistema que permitiu separar os reclusos infetados", disse, reiterando que a "a situação está controlada".