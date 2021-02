Morreu o viola de fado José Maria Carvalho, vítima do surto de covid-19 na Casa do Artista

José Maria Carvalho tinha 91 anos. É a terceira vítima mortal do surto de covid-19 na Casa do Artista, depois da morte de Adelaide João, de 99 anos, e da cantora lírica Maria Andrea Gaspar, de 93.

Morreu, esta terça-feira, o viola de fado José Maria Carvalho, vítima do surto de covid-19 que surgiu no mês passado na Casa do Artista, em Lisboa, avança a agência Lusa. Tinha 91 anos.

José Maria Carvalho nasceu no Porto em 1929 e, durante décadas, fez parte do elenco da casa de fados Parreirinha de Alfama, em Lisboa, onde acompanhou vários nomes do fado, como Argentina Santos, Alcindo de Carvalho, Lina Maria Alves, Luís Tomar e Maria Silva.

O surto da Casa do Artista afetava, na segunda-feira, 38 pessoas – 17 residentes e 21 profissionais. Dos residentes, 12 estavam internados e os outros cincos foram separados dos casos negativos, enquanto os profissionais estão a cumprir isolamento no seu domicílio, disse uma fonte àquela agência noticiosa.

José Maria Carvalho é a terceira vítima mortal do surto, depois da morte de Adelaide João, de 99 anos, e da cantora lírica Maria Andrea Gaspar, de 93. Na semana passada, morreram ainda outras duas pessoas residentes na Casa do Artista: o ator António Cordeiro, de 61 anos, que padecia de paralisia supranuclear progressiva, e morreu devido a complicações associadas à sua doença e a atriz Cecília Guimarães, de 93 anos, que morreu vítima de pneumonia.