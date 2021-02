Sporting vence em Barcelos com dois golos marcados nos últimos 10 minutos de jogo

O Sporting Clube de Portugal venceu esta noite o Gil Vicente Futebol Clube por 2-1, num jogo que esteve a perder até ao minuto 83.

Num jogo marcado por intempéries, os leões começaram a perder ao minuto 36, quando o japonês Kanya Fujimoto inaugurou a baliza do Estádio de Barcelos.

O "sofrimento" continuou nos 47 minutos seguintes, tendo o capitão Sebastián Coates conseguido igualar o resultado perto do final da partida, aos 83 minutos. O golo da vitória chegou sete minutos depois, no primeiro minuto de descontos, também pelas mãos, ou neste caso, pelos pés de Coates.

Feitas as contas, o clube leonino "isola-se" na liderança da I Liga com 48 pontos, ficando a oito pontos do Futebol Clube do Porto e a 11 do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube de Braga.