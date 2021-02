por Pedro d'Anunciação

Quando me falam de exaustões e de alguns trabalhos de borla de trabalhadores sanitários nesta Pandemia, eu nem fico muito admirado. Em casos graves, sempre houve voluntariado.

O que me deixa perplexo é o trabalho gratuito, com a cumplicidade de vários Governos, dos trabalhos em organizações bem lucrativas e nada humanitárias, como no Rock in Rio ou nos Summit.