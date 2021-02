Rita Ora afastada de programa de televisão após festa durante a pandemia

"Muitas pessoas ficaram desiludidas com a forma como a Rita se comportou", sublinhou uma fonte do canal ITV.

A cantora Rita Ora terá sido afastada do painel de jurados do programa 'The Masked Singer' por ter feito uma festa de aniversário, na qual juntou várias pessoas, em plena pandemia de covid-19.

Uma fonte revelou, ao Mirror, que os responsáveis pelo canal ITV, que transmite o programa, estão a pensar colocar Oti Mabuse como substituta de Rita Ora. Já Jonathan Ross, Davina McCall, Mo Gilligan e o apresentador Joel Dommett deverão permanecer.

"Os espectadores têm visto a Rita nas noites de sábado há semanas, mas 'The Masked Singer' foi gravado antes da sua festa de aniversário, no final de novembro", afirmou a mesma fonte, adiantando que a cantora estará ausente nas próximas gravações por ter juntado várias pessoas na sua festa de aniversário.

"Muitas pessoas ficaram desiludidas com a forma como a Rita se comportou", disse ainda.

Por outro lado, representantes de Rita Ora garantiram que a ausência da cantora nas gravações se deve apenas a incompatibilidades de agenda. "É do conhecimento geral que ela está na Austrália e que estará a filmar o 'The Voice' nos próximos meses", sublinhou o seu representante ao Mail Online.