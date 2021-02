Advogado é traído por filtro do Zoom e entra numa audiência com a imagem de um gato

Algumas atividades essenciais, como a escola e os tribunais, precisaram de se adaptar ao novo mundo através do meio online. A plataforma de videochamadas Zoom salvou as aulas um pouco por todo o mundo e também as audiências que os tribunais deixaram suspensas.

Contudo, nem tudo corre às mil maravilhas. Nos Estados Unidos, no estado do Texas, durante uma audiência com um juiz, o advogado Rod Porton entrou na sessão com um filtro de um gato. Quando percebeu que em vez de estar o seu rosto, aparecia um gato, ficou sem reação. "Estou aqui ao vivo, não sou um gato", disse Rod Ponton.

O juiz Roy Fergunson, que comandava a audiência, partilhou este insólito no Twitter e deixou um recado: "Se uma criança usou o seu computador, antes de entrar numa audiência virtual, verifique as opções de zoom de vídeo para ter certeza de que os filtros estão desativados".

Fergunson usou esta situação para exemplificar "o esforço e a dedicação da comunidade jurídica para continuar a representar os seus clientes nestes tempos difíceis".

O vídeo que mostra este momento da audiência já tem mais de 1 milhão de visualizações no Youtube.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K