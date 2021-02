Namorada de Boateng encontrada morta uma semana depois da separação do casal

Relação entre a modelo e o jogador do Bayern tinha chegado ao fim há uma semana, com uma troca de acusações.

Kasia Lenhart, modelo e ex-namorada do futebolista do Bayern Munique Jérôme Boateng, foi encontrada morta em casa. A notícia foi confirmada pela polícia de Berlim, esta quarta-feira.

A morte da modelo, de 25 anos, acontece apenas uma semana depois do fim da relação com o defesa.

Segundo o diário alemão BILD, as autoridades estão a investigar as causas da morte, mas afastam para já a suspeita de um crime.

A relação entre Boateng e Lenhardt, que durou 15 meses, terminou na semana passada, depois de uma troca de acusações de chantagem e infidelidade.

O futebolista encontra-se atualmente no Catar com o Bayern Munique, onde vai disputar a final do Mundial de Clubes diante do Tigres.

De realçar que Lenhardt ficou conhecida depois de ter participado na versão alemã do programa 'America's Next Top Model', em 2012.