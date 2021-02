Apreendidos 500 kg de cocaína em avião que vinha do Brasil para Portugal

Droga tinha sido dividida em comprimidos marcados com logotipos de marcas desportivas famosas.

A Polícia Federal do Brasil apreendeu, esta terça-feira, meia tonelada de cocaína, escondida num avião particular que tinha como destino Portugal.

De acordo com uma nota da Polícia Federal, divulgada esta quarta-feira, o avião, que se encontrava na pista do Aeroporto Internacional de Salvador, já tinha recebido autorização para descolar. A droga foi encontrada durante uma inspeção que os agentes daquela polícia fizeram à aeronave particular.

Segundo a mesma nota, a apreensão só foi possível porque o piloto do avião comunicou à torre de controlo que os seus comandos de voo indicavam algum tipo de problema de funcionamento. Após o alerta, os mecânicos que foram ao avião para verificar o problema descobriram parte da droga e relataram à Polícia Federal.

"Com o apoio de especialistas criminais federais e cães treinados para detetar drogas da Polícia Civil, foram encontrados na aeronave outros esconderijos onde estava o resto da droga", informou a Polícia Federal, que revela ainda que a droga tinha sido dividida em comprimidos marcados com logotipos de marcas desportivas famosas. A aeronave pertence a uma empresa privada que oferece serviços de transporte aéreo.

A polícia levou os três tripulantes e dois passageiros da aeronave à Superintendência da Polícia Federal em Salvador para prestar depoimento, mas não informou se estes foram detidos.

"As investigações continuarão para identificar os responsáveis pela carga ilícita, que poderão responder pelas acusações de tráfico internacional de drogas e associação com o narcotráfico, cujas penas combinadas podem chegar a 25 anos de prisão", informa a mesma nota.