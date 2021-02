Reino Unido volta a registar mais de mil vítimas mortais por covid-19 em apenas 24 horas

Morreram mais 1.001 pessoas devido à covid-19 no Reino Unido. Este número representa uma ligeira descida face à véspera, quando tinham sido reportadas 1.052 mortes, mas é o segundo dia consecutivo em que o país volta a registar mais de mil vítimas mortais em apenas 24 horas.

O Reino Unido regista agora um total de 114.852 pessoas que morreram num período de 28 dias após terem testado positivo.

Os dados desta quarta-feira indicam ainda que foram confirmados 13.013 novos casos. Até ao momento, o país soma um total acumulado de 3.985.161 infetados desde o início da pandemia.

Já o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 é superior a 13 milhões – 13.058.298.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/NksBC7dY3d



On Wednesday 10 February 2021, 13,013 new cases and 1,001 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.



A total of 13,058,298 people have now received the first dose of a #vaccine. pic.twitter.com/p3CV7EnPI5