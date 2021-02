Lucro da General Motors cai 4,5% para quase 5,3 mil milhões em 2020

As vendas de automóveis da empresa atingiram os 3.370.000 veículos no ano passado, uma queda de 19,9% na comparação com o ano anterior.

A General Motors registou lucro de 6.427 milhões de dólares (5.297 milhões de euros) em 2020, menos 4,5% face ao ano anterior, apesar dos problemas de produção e distribuição causados pela pandemia durante grande parte do ano.

A presidente executiva da GM, Mary Barra, considerou os resultados em 2020 como "extraordinários", porque superaram não só as previsões dos analistas, mas especialmente, foram alcançados em circunstâncias muito particulares, em tempos da pandemia de covid-19, dise em carta dirigida aos acionistas..

As receitas da General Motors (GM) somaram os 122.485 milhões de dólares, menos 10,7% que em 2019, enquanto o lucro operacional Ebit (lucros antes de juros e impostos) foi de 9.710 milhões de dólares, superior em 15,6% em termos homólogos.

Do total das vendas de automóveis, a GM Norte América vendeu 2,7 milhões de unidades, enquanto as restantes tiveram a ver com a GM Internacional.