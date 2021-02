Pulseira eletrónica para homem que agrediu, ameaçou de morte e isolou a mulher em Vila do Conde

Em 2020, o homem passou a isolar a vítima, controlando as suas rotinas diárias, bem como a dos seus filhos.

A GNR deteve, esta terça-feira, um homem de 59 anos por violência doméstica, no concelho de Vila do Conde.

Em comunicado, esta quarta-feira, a força de segurança revela que, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito, habitual consumidor de bebidas alcoólicas, agrediu, humilhou e ameaçou de morte a vítima, a sua companheira, de 34 anos, com quem mantinha uma relação há 12 anos.

“Em 2020, movido pelo sentimento de posse e controlo, aliado a questões patrimoniais e financeiras, passou a isolar a vítima, controlando as suas rotinas diárias, bem como a dos seus filhos”, revela a GNR.

Perante a gravidade dos factos e o escalar da violência física e psicológica, associado à posse de armas de fogo, foi realizada uma busca domiciliária e cinco em veículos, que resultou na apreensão de um revólver; uma espingarda de caça; uma carabina e 153 munições de diferentes calibres.

O suspeito foi detido e presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento e proibição de se aproximar da vítima, proibição de contactar com a vítima por qualquer forma ou meio, proibição de frequentar os locais frequentados pela vítima, não se aproximando da mesma num raio de 500 metros, controlado por pulseira eletrónica.