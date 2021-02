Bruxelas revê em baixa previsões para a economia portuguesa para 4,1%

A Comissão Europeia voltou a rever em baixa as previsões de recuperação da economia portuguesa para 2021: um crescimento de 4,1% contra os 5,4% estimados no passado mês de novembro. Um valor que fica aquém daquele que foi estimado pelo Governo e que apontava para um aumento de 5,4%, apesar de João Leão ter admitido, esta semana, no Parlamento que teria de "rever significativamente o cenário macroeconómico para 2021", tendo em conta o atual contexto pandémico.

As novas estimativas foram avançadas esta quinta-feira nas previsões intercalares de inverno e justifica esta queda com o forte impacto da pandemia no setor do turismo, com as restrições aplicadas no último trimestre de 2020 e reforçadas no mês de janeiro, devido ao agravamento da situação sanitária.

No entanto, Bruxelas espera um melhor desempenho da economia portuguesa em 2022, com um crescimento do PIB a rondar os 4,3%, superior à estimativa de 3,5% divulgada em novembro. E acredita que o crescimento pré-pandemia só será possível no final de 2022, mas para isso, o turismo terá de voltar a crescer.



Estas previsões intercalares de inverno projetam também um agravamento do crescimento na Zona Euro e na União Europeia em 2021: No caso da Zona Euro, a quebra é de 4,2% para 3,8%, enquanto que para o conjunto dos 27 passou de 4,1% para 3,7%.



Bruxelas adianta ainda que o índice de preços ao consumidor apresentou uma quebra ligeira para 0,1% em 2020. Mas a inflação deverá aumentar 0,9% este ano e 1,2% em 2022.

O aumento previsto para os preços da energia deverá ser o principal motor da inflação no primeiro semestre de 2021. Também haverá uma aceleração gradual dos preços dos serviços a partir do próximo mês.