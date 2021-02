Desporto

11 de fevereiro 2021

Benfica-Arsenal em Atenas fica em dúvida

O estádio do Olympiacos, avançou o Arsenal, seria o palco para a segunda mão dos 16-avos da Liga Europa, entre Benfica e a equipa britânica. O jogo, no entanto, fica novamente em dúvida, devido às restrições no país.