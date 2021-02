Bruce Springsteen foi detido por conduzir alcoolizado

Ainda no passado domingo vimos Bruce Springsteen a conduzir um Jeep para uma publicidade apresentada no mega evento desportivo Super Bowl. Dias depois, a TMZ divulgou uma notícia, em que revela que o cantor norte-americano foi detido por consumo de álcool em área proibida, condução perigosa e condução sob efeito de álcool. As autoridades norte-americanas já confirmaram a detenção.

Esta é a primeira vez que o artista, de 71 anos, é detido e alvo de acusações. Bruce Springsteen foi detido no dia 14 de novembro de 2020 pela polícia da sua terra natal, no estado de New Jersey. Segundo as autoridades policiais, o cantor colaborou sempre com a polícia durante todo o processo.

Entretanto, o vídeo de publicidade da marca Jeep já foi removido do Youtube.

Nas próximas semanas, Bruce Springsteen será chamado para uma audiência em tribunal.