Beyoncé apresenta nova coleção de inverno em colaboração com Adidas e a sua marca

A artista Beyoncé lançou uma nova coleção de inverno em parceria com a marca Adidas. Chama-se Icy Park, que se baseia no nome da sua marca Ivy Park, e é uma coleção inspirada em vários materiais que se usam nesta estação do ano, combinados com algumas tendências do mundo da moda com padrões e conjuntos unicolores.

No instagram da Adidas, podemos ver Beyoncé vestida com umas leggins e um top de mangas compridas, ambos estampados com um padrão cheio de formas geométricas cor-de-rosa. A artista posou para a fotografia com um jipe descapotável incorporado com o mesmo padrão da roupa.

Já no instagram da Ivy Park, vemos a artista com vários conjuntos, todos com a mesma cor acastanhada e ainda algumas peças como casaco, botas, calças e body com um toque em vinil.

A modelo Hailey Bieber e o rapper Gucci Mane também foram fotografados com as criações de inverno da marca de Beyoncé.

A coleção Icy Park da AdidasxIVYPARK chega à Europa no dia 19 de fevereiro.