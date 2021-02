Casal é parado em operação Stop e mulher descobre que marido usava nome falso há 12 anos para esconder crime

Um homem, que era procurado há 12 anos pelas autoridades autoridades brasileiras, foi detido, esta quarta-feira, quando viajava com a companheira de Janaúba, no norte de Minas Gerais, para Itganhaém, no litoral de São Paulo.

De acordo com a polícia, o homem, de 38 anos, tinha fugido da prisão há 12 anos, onde cumpria uma pena por assaltos à mão armada. Durante esses 12 anos, o suspeito fez-se passar por um sobrinho, que tem uma idade semelhante, e mudou-se para São Paulo, onde conheceu a companheira com quem vivia há três anos e que não sabia da farsa.

O casal foi parado durante uma operação Stop e, durante a abordagem, o homem apresentou um documento falso, o que levou as autoridades a perceber que este usava os dados do sobrinho para fugir à polícia desde 2009.

Segundo a polícia, a mulher ficou em estado de choque ao perceber que o companheiro tinha um nome diferente e estava em fuga.

O casal tinha estado em Janaúba a visitar os familiares do suspeito e a mulher contou que nunca desconfiou da farsa.

O homem foi levado para a sede da Polícia Federal brasileira e vai responder também por falsificação de documentos.