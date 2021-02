Presidente da FIFA reforça ideia de Mundial de futebol com 24 equipas

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, quer que o Mundial de Futebol passe a ser disputado por 24 equipas como forma de "estimular a competição entre clubes em todo o mundo".

"Já decidimos que o novo Mundial de clubes terá 24 equipas de todos os continentes. Ainda temos de trabalhar no processo de qualificação e esse não é um desafio fácil, ainda mais numa altura em que está tudo congestionado por causa da pandemia. Se tivermos de esperar mais um ano, assim faremos", afirmou Gianni Infantino.

"Estamos a apostar na competição global. Queremos ter mais clubes de cada confederação no Mundial e pensamos que será uma forma de estimular o futebol de clubes por todo o mundo", disse, acrescentando, no entanto, que é “difícil” apontar uma data para a aplicação do novo modelo devido à "estado que a pandemia covid-19 deixou o futebol e o mundo".

Sublinhe-se que o formato com 24 equipas foi aprovado pelo Comité Executivo da FIFA em 2019 e estava programado para ser introduzido já este ano, com o torneio a realizar-se na China.