Jovem sem carta apanhado a conduzir mota roubada na A2

Um jovem, de 20 anos, foi detido pela GNR, na A2, em Almada, por furto de motociclo e por condução sem habilitação legal.

A força de segurança revela esta quinta-feira que na sequência de uma ação de policiamento rodoviário naquela via, os militares “detetaram um motociclo a circular com velocidade elevada e, na tentativa de alertar o condutor com uma ordem de paragem, este colocou-se em fuga”.

No decorrer da ação, o suspeito foi intercetado alguns quilómetros depois, verificando-se que o motociclo tinha sido furtado recentemente na zona da Trafaria, e que o jovem não possuía habilitação legal para conduzir.

O motociclo foi apreendido e entregue ao seu legítimo proprietário.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Almada.