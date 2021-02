Número de casos e mortes por covid-19 sobe em Itália

Itália registou, esta quinta-feira, 15.146 casos do novo coronavírus e 391 vítimas mortais. Em relação ao dia de ontem, houve um aumento de contágios (12.956) e de óbitos (336), de acordo com dados do Ministério da Saúde italiano.

Atualmente, há no país 405.019 casos ativos, menos 5.092 do que ontem, sendo que 19.838 pessoas recuperaram nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, as autoridades italianas deram conta de 2.683.403 infeções e 92.729 pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.