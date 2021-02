Portugal aceita ajuda médica de França e do Luxemburgo

Portugal aceitou, esta quinta-feira, "a oferta de ajuda" de França e do Luxemburgo para dar apoio ao tratamento de doentes infetados com o novo coronavírus nos hospitais. Segundo o Ministério da Saúde, as equipas irão prestar apoio nos serviços de Medicina Intensiva do Hospital Garcia de Orta, em Almada, e do Hospital Espírito Santo, em Évora.

“Esta ajuda constitui um apoio importante a dois hospitais que têm vindo ainda a sentir uma elevada pressão ao nível dos Cuidados Intensivos”, lê-se em comunicado.

As equipas têm chegada prevista para a próxima semana e ficam em Portugal num período de, pelo menos, 15 dias. A equipa luxemburguesa é composta por dois médicos e dois enfermeiros e irá dar apoio em Évora. Já a equipa francesa, composta por um médico e três enfermeiros, ficará em Almada.

Recorde-se que, na semana passada, chegou ao país uma equipa médica alemã composta por 26 profissionais de saúde. Além destes três países, também a Áustria e a Galiza se mostraram disponíveis para ajudar Portugal.