Etiqueta Moderna nas Aulas Virtuais

Por Vasco Ribeiro

As aulas virtuais estão de volta e, por isso, convém que coloque em prática um conjunto de regras de boas maneiras, por forma a promover uma excelente conduta e postura online no decorrer das aulas nas plataformas digitais já conhecidas por todos nós.

A partir de agora, em cada aula virtual que assista, aplique as seguintes 8 regras:

1. Atrasos não são admitidos

Na realidade, não existe desculpa para se atrasar no horário da aula online (a menos que seja por motivo de saúde). A inexistência de deslocações permite que tenha mais tempo para se arranjar, independentemente da hora da aula.

2. Escolha uma divisão da casa, caso não tenha escritório

Cozinha e casa de banho são locais proibidos para assistir a uma aula online. Na ausência de escritório, prepare um canto do seu quarto ou da sua sala de estar.

3. Certifique-se que tem iluminação suficiente

Muitas são as vezes em que estudantes se esquecem/ignoram este pormenor. É um dos requisitos técnicos a ter atenção, para que a cara e tronco fiquem devidamente visíveis e diretamente reconhecíveis pelo docente em questão e respetivos colegas.

4. Imagem pessoal: cabelo e vestuário

Não é porque está em casa a ter aulas virtuais que se justifica desleixar-se com a sua imagem pessoal. Portanto, cabelo sempre arranjado, barba cuidada ou ritual de maquilhagem devem ser mantidos, como se fosse para a escola/universidade. Pijama é o melhor exemplo daquilo que jamais deve vestir.

5. Ligue a câmara e o som

A única diferença numa aula virtual consiste no facto de os estudantes e docentes não estarem fisicamente juntos. Por isso, quando entra numa aula online, a primeira coisa que deve fazer é ligar de imediato a câmara assim permanecer durante toda a aula. Quanto ao som, ligue-o apenas quando quiser falar ou for solicitado para tal.

6. Participe e evite colocar as dúvidas no chat

É preferível colocar as suas dúvidas expondo-as diretamente através do microfone e câmara, pois facilita imenso a interação estudante-docente, ao invés de as escrever no chat, sob pena do docente não as ver de imediato e, além, disso a atenção deste é, dalguma forma, desviada por este motivo.

7. Não de distraia

O ideal é que não de entretenha, enquanto tem uma aula online, com as suas redes sociais, música ambiente, televisão e, porventura, com o seu animal de estimação. Minimize, ainda, a possibilidade de ser interrompido pelos familiares.

8. Evite comer

Opte por almoçar, lanchar e jantar antes da aula online começar, a menos que haja uma pausa para esse efeito. Da mesma forma que não deve ausentar-se, ainda que por momentos, para comer algo. Mas, saiba que pode ter uma garrafa de água ou chá na secretária, para ingerir no decorrer da aula.