PSP acaba com festa com cerca de 30 pessoas nos Açores

A Polícia de Segurança Pública (PSP) acabou com uma festa com cerca de 30 pessoas, na ilha do Pico, nos Açores. De acordo com aquela força policial, a festa decorria numa coletividade.

Em comunicado, divulgado esta quinta-feira, a PSP explica que a esquadra de Madalena do Pico detetou "a realização de uma festa de aniversário a decorrer nas instalações de uma coletividade, com a presença de cerca de 30 pessoas" e "cessou a mesma". Um homem, de 22 anos, foi identificado "como responsável pela sua realização".

O arquipélago dos Açores tem 118 casos do novo coronavírus ativos: 98 na ilha de São Miguel, 15 na Terceira, três em São Jorge e dois no Faial. Desde o início da pandemia, conta com um total de 3.754 contágios e 29 óbitos.