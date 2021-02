Morreu Joel Pina, "mestre" do fado e guitarrista de Amália Rodrigues

O músico Joel Pina morreu, esta quinta-feira, aos 100 anos. O artista, que durante quase 30 anos acompanhou Amália Rodrigues, completaria 100 anos na próxima quarta-feira, dia 17.

Além de Amália, o "mestre" acompanhou várias gerações do fado, entre os quais Maria Teresa de Noronha, Max, Teresa Tarouca, Tristão da Silva e Tony de Matos.

Nas redes sociais, o Museu do Fado lembra que "ao longo de décadas sucessivas e durante cerca de 80 anos de vida artística, Joel Pina contribuiu e protagonizou alguns episódios do maior significado para a história do Fado".

"Teve, entre outros, um contributo determinante para a consagração do Fado como Património Cultural Imaterial da Humanidade (UNESCO). Com Amália Rodrigues, que acompanhou em palcos e gravações ao longo de 29 anos, levou o Fado ao mundo.", lê-se.

O músico foi homenageado em setembro de 2020, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, num concerto que contou com as participações de vários nomes do fado e no qual esteve presente o primeiro-ministro, António Costa.