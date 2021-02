Menos de mil casos por 100 mil habitantes

O número de novos casos de covid-19 diagnosticados continua a baixar e a semana termina com o país com uma incidência acumulada de novos diagnósticos a 14 dias já abaixo dos 1000 casos por 100 mil habitantes. No final de janeiro, chegou a passar os 1600 casos por 100 mil habitantes, com a região de Lisboa a registar a maior incidência de sempre no país e uma das maiores vagas a nível europeu, acima dos 2 mil casos por 100 mil habitantes. Apesar da descida acentuada nos últimos dias, Lisboa é a única região do país que se mantém acima dos mil casos por 100 mil habitantes.

As restantes regiões já saíram todas do patamar de risco extremamente elevado (acima de 960 casos por 100 mil habitantes). A região Norte registava ontem uma incidência acumulada de 633 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, o Centro 868, Alentejo 785 e Algarve 635. António Costa afastou ontem qualquer desconfinamento até março, e salientou que para já não há linhas traçadas, cabendo aos investigadores consensualizarem indicadores para o fazer.

Do INSA, saiu a recomendação de um confinamento de pelo menos dois meses que pode levar o país ao patamar dos 60 casos por 100 mil habitantes. Outra proposta foi o país desconfinar só abaixo dos 2000 casos diários (nos últimos sete dias foram ainda mais de 4 mil), além do reforço da testagem para reduzir a taxa de positividade, ainda acima de 10% (chegou a ser de 22%). Os internamentos estão a diminuir a um ritmo mais acelerado esta semana e agora, também nos cuidados intensivos, mas a um ritmo ainda ligeiro.

A Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo adiantou ao i que esta quinta-feira estavam internados nos hospitais da região 2.657 doentes com covid-19, agora menos 257 doentes do que no final da semana passada mas apenas menos cinco em UCI (343). O Hospital Amadora-Sintra desativou ontem a enfermaria aberta há duas semanas no Hospital da Luz.