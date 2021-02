Rio deve propor eleições autárquicas em dezembro

PSD argumenta que estas eleições obrigam a campanhas de contacto direto (porta a porta) que não se coadunam com a situação de pandemia que ameaça prolongar-se.

Depois de Pedro Santana Lopes ter defendido o adiamento por seis meses das autárquicas previstas para outubro, o líder do PSD, Rui Rio, deverá tornar hoje pública uma proposta da direção do partido para que as eleições locais sejam marcadas para o mês de dezembro, numa altura em que praticamente toda a população portuguesa já esteja vacinada contra a covid-19.

Rui Rio admitiu a proposta de adiamento das autárquicas no início da semana, prometendo revelar em dias a posição final da direção do seu partido.

Terminada a reflexão, o jornal i sabe que a direção do PSD defende a marcação das eleições para dezembro, atendendo ao atraso no plano de vacinação.

O PSD argumenta que estas eleições obrigam a campanhas de contacto direto (porta a porta) que não se coadunam com a situação de pandemia que ameaça prolongar-se.