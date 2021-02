Efemérides de 12 de Fevereiro de 2021

1792 Foi concedido o alvará à Misericórdia do Porto (criada em 1499, no âmbito da assistência católica) há 229 anos (reinado de D. Maria I, regência do futuro D. João VI), para a realização de uma Lotaria – embora este tipo de jogo se mantenha nacional a partir da Santa Casa de Lisboa.

1821 O Governo liberal português (dominado por Fernandes Tomás e Ferreira Borges, com D. João VI já em Lisboa), tendo o Parlamento (Constituinte) instalado em Janeiro anterior, e na sequência da Revolução de 1820, amnistiou há 200 anos todos os presos políticos.

1912 Há 109 anos, Pu Yi, o último imperador da China e pertencente à dinastia Qing, abdicou e foi proclamada República da China.

1954 A Direcção-Geral da Fazenda Pública cedeu há 67 anos, a título definitivo, as propriedades do Estado em Sacavém à Sociedade Anónima Concessionária da Refinação de Petróleos em Portugal (a já extinta SACOR, fundada em 1937 por uns romenos provenientes de França, depois incluída na GALP).

1982 Foi já há 39 anos a primeira greve geral depois do 25 de Abril, na fase final dos Governos da Aliança Democrática (1980-83).

2009 Foi feita há 12 anos a escritura da Fundação Francisco Manuel dos Santos, ligada ao grupo Pingo Doce, e tendo como grande impulsionador o já falecido Alexandre Soares dos Santos (1934-2019).

2016 O Papa Francisco e o Patriarca Ortodoxo russo Kiril assinaram há 5 anos em Havana uma declaração conjunta de unidade religiosa que visou proteger os cristãos perseguidos no Médio Oriente e na África do Norte.

2019 O Parlamento Europeu aprovou há 2 anos o novo Mecanismo Europeu de Protecção Civil, para catástrofes naturais como incêndios e inundações.