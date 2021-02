Vídeo mostra restaurante em Lisboa a desafiar confinamento com festa de dezenas de pessoas

O restaurante Lapo em Lisboa, que recusou fechar portas quando foi decretado o confinamento e o encerramento dos espaços de restauração a 15 de janeiro, voltou a desafiar as autoridades, tendo organizado uma ‘festa’ com dezenas de pessoas.

Num vídeo publicado em direto no Facebook é possível ver-se que o distanciamento físico não foi respeitado e que muitos dos presentes não usavam máscara de proteção.

“Meus amigos, resistir é preciso. Abram os vossos negócios. A liberdade não se pede, exerce-se", diz o proprietário, no live, enquanto se ouve Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, no interior do restaurante.

Entretanto, a PSP confirmou a situação contrária às medidas de combate à covid-19, decretadas pelo Governo, e adiantou que proprietário foi identificado e que foram levantados 13 autos de contraordenação a pessoas que participaram no evento, por violação do dever geral de recolhimento obrigatório.