Arsenal-Benfica vai realizar-se em Atenas

O jogo entre Arsenal e Benfica, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, irá disputar-se em Atenas, comunicou, esta sexta-feira, o clube lisboeta, após oficialização da UEFA.

"O duelo da segunda mão, com o Arsenal como visitado, vai ter lugar na Grécia (Atenas), no Estádio Georgios Karaiskakis, às 17:55 do dia 25 de fevereiro", lê-se no comunicado do Benfica

“A pandemia de covid-19 originou restrições sanitárias do Reino Unido a Portugal, razão pela qual a eliminatória será disputada em recintos neutros”, explica o clube.