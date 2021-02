Descida recorde nos internamentos no dia em que se ultrapassa os 15 mil óbitos

Portugal registou 2.854 novos casos de covid-19 e 149 mortes associadas à doença, nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira, o país soma agora um total acumulado de 781.223 infetados e 15.034 vítimas mortais desde o início da pandemia.

Dos 2.854 novos casos, 1.366 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Segue-se o Norte com 720 novos contágios, o Centro com 427, o Alentejo com 142 e o Algarve com 109. Na Madeira há mais 74 infetados e nos Açores mais 16.

Quanto aos óbitos das últimas 24 horas, 64 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 35 no Norte, 32 no Centro, dez no Alentejo e sete no Algarve. Na Madeira morreu uma pessoa devido à covid-19 e nos Açores não se registou qualquer morte associada à doença.

Já o número de internamentos voltou a descer, registou aliás a maior quebra de sempre, estando agora internadas 5.230 pessoas, menos 340 infetados do que ontem. Por outro lado, o total de doentes em UCI subiu para 846, depois de mais dez pessoas terem sido admitidas nos cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas, mais 7.617 pessoas foram dadas como recuperadas, atualizando o número total para 652.739.

Atualmente existem 113.450 casos ativos, menos 4.912 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 149.651 contactos.