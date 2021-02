Jogadores do FC Porto castigados com um jogo de suspensão

Uribe e Luis Díaz ficarão de fora durante um jogo, já Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, fica suspenso durante 15 dias.

Estão revelados os castigos aos membros do Futebol Clube do Porto que foram expulsos durante a partida a contar para as meias-finais da Taça de Portugal, frente ao SC Braga.

Luis Díaz e Matheus Uribe já conhecem o castigo pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que irá deixar de fora os jogadores azuis-e-brancos no próximo jogo, depois de ambos os jogadores terem sido expulsos na partida frente ao SC Braga, para a Taça de Portugal, que ficou empatada a uma bola.

Já Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, fica suspenso durante 15 dias.

Por não comparecer na entrevista rápida, Sérgio Conceição foi ainda multado em 306 euros, e o clube em si em 4080 euros.

Recorde-se que o diretor de comunicação dos dragões, Francisco J. Marques, afirmou, em declarações no Porto Canal, que se o CD avançasse com um castigo a Luis Díaz, avançaria com um pedido de despenalização.