Por que não nabos em frente aos Jerónimos?

Faz uma dúzia de anos, José Sá Fernandes teve a amabilidade de me enviar um girassol de tamanho real mas de plástico com um singelo e bem humorado cartão em que defendia a plantação do dito mas natural em dois hectares de terreno abandonado em Campolide (na Quinta José Pinto) a chegar a Sete Rios. Respondia assim o já então histórico vereador da Câmara de Lisboa responsável pelo pelouro do Ambiente e Espaços Verdes a uma minha crítica à ideia dos girassóis, contra os quais se insurgiram desde logo os moradores da zona, pelos pólenes no ar, pelo anormal consumo de água para a rega e pelo lixo (e fedor) que o vento espalhou pelos arredores quando as plantas secaram e apodreceram sem ninguém que as colhesse.

Na altura, Sá Fernandes dizia que o objetivo era «ter um terreno bonito para as pessoas poderem passear», uma vez que os girassóis, na sua plenitude, criariam um «efeito bonito lá para junho ou julho». Não antecipou o horror que deles resultou meses depois, com o cheiro nauseabundo das plantas podres e os milhares de folhas por todo o lado. E, obviamente, ninguém passeava ali.

Uma plantação de girassóis no campo é, de facto, um espetáculo digno de se apreciar, com o amarelo dominante e os tons de castanho como Van Gogh os pintou para a eternidade. Mas dois hectares no meio da cidade plantados com girassóis é um contrassenso que só inspira quem faz orelhas moucas à justa reivindicação dos cidadãos.

Como é estapafúrdio inventar uma vinha em plena capital, como aquela que confinou a feira do Relógio no antigamente problemático bairro do Camboja. Se for para justificar a ocupação do espaço para evitar o reaparecimento de barracas como cogumelos, até pode ser meritório, mas não haverá outras e melhores formas de o aproveitar?

