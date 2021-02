Francisco Calheiros: "Há um esforço demasiado  elevado para manter os milhares postos de trabalho"

Que análise faz do setor de turismo?

O turismo está a viver uma crise sem precedentes, numa pandemia que dura quase há um ano. As empresas estão a enfrentar enormes dificuldades financeiras e estão a ficar muito debilitadas, com um esforço demasiado elevado para manter os postos de trabalho de milhares de pessoas. A situação é preocupante, sobretudo porque é difícil de prever quando irá terminar esta pandemia.

2020 e 2021 vão ser anos para esquecer?

2020 foi um ano negro para o turismo, sob todos os pontos de vista e para todos os seus subsetores. Estimamos quebras de 65% em todos os indicadores turísticos. As receitas turísticas devem situar-se nos oito mil milhões de euros, o que representa um decréscimo de 57% face ao ano anterior. O impacto será negativo de cerca de 10 mil milhões de euros no saldo das contas externas portuguesas. Quanto a 2021, o início do ano foi e está a ser bastante mau, mas ainda é difícil fazer previsões a médio prazo. Não me parece razoável avançar cenários de retoma ou de crise, sem termos ainda dados concretos sobre a evolução da pandemia. Estamos num contexto ainda bastante incerto, com as economias mundiais sob grande pressão e o processo de vacinação ainda no início. Temos apenas a certeza que, consoante as medidas impostas e quanto mais restritivas forem, pior será para o turismo, e desta forma, para a economia nacional.

Estava à espera deste novo confinamento?

Não comentamos decisões sobre matérias de saúde pública. O nosso esforço centra-se na urgência de intensificar e acelerar as medidas de apoio às empresas e à preservação do emprego no turismo.

O Carnaval ainda vai estar incluído no estado de emergência. Acredita que na Páscoa vamos assistir ao mesmo?

Impossível de prever. Não sabemos se o período da Páscoa ainda estará ou não inserido no estado de emergência, mas, independentemente dessa informação, o que podemos assegurar é que neste momento as reservas para esses dias são quase inexistentes.

As duas datas são importantes para o setor?

São duas datas muito importantes, mas principalmente a Páscoa. São períodos em que, em anos normais, a atividade turística tem muito movimento. Em 2018 e 2019, no mês em que se comemorou a Páscoa, em abril, alcançámos 5,7 e 6 milhões de dormidas, respetivamente. Em 2020, em início de pandemia registámos em abril 155 mil dormidas.

