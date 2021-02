Sílvio Cervan:"O CDS será mais forte se houver menos ruído interno e mais empenhamento"

Vice-presidente do CDS Sílvio Cervan admite que ficou surpreendido com Mesquita Nunes e garante que a crise está ultrapassada.

O último Conselho Nacional do CDS mostrou que o partido está muito dividido. Francisco Rodrigues dos Santos travou a realização de um congresso. Não teria sido melhor clarificar a situação do partido com a realização de um congresso?

Vamos por partes. Eu preferia que não tivesse sido necessário realizar este Conselho Nacional, mas ele transformou-se numa reunião útil perante algumas posições que foram tomadas. Foi um Conselho Nacional muito clarificador e esclarecedor. Respeito as posições diferentes, respeito que possam surgir questões de natureza política mas, com toda a honestidade e sem querer entrar na minha avaliação sobre a qualidade do protagonista escolhido, não era o tempo, não era o modo e não era o método.

Porquê?

O Francisco Rodrigues dos Santos está a cumprir o mandato e precisa de ter condições para cumprir esse mandato dentro daquelas que foram as linhas aprovadas no último congresso.

Ficou surpreendido com a decisão de Adolfo Mesquita Nunes?

Não queria estar a fulanizar a discussão. Fomos todos um bocadinho surpreendidos, porque o próprio protagonista, poucas semanas antes, tinha tido uma posição diferente. Mas já a tomou, já a assumiu e já está resolvido. O assunto está resolvido e está esclarecido. Neste momento, até deu um exemplo que devia ser seguido por todos, porque assumiu um compromisso com a próxima batalha eleitoral que são as autárquicas.

Espera que os críticos desta direção estejam disponíveis?

Os militantes do CDS e os dirigentes do CDS não se distinguem em função dos que criticam e dos que não criticam a direção. Isso não pode perturbar a estima e a consideração que temos uns pelos outros. Isso é o que distingue uma seita de uma instituição com mais de 40 anos como é o CDS. Temos de ter respeito pela nossa história e respeito por uma instituição que tem normas e formas de funcionamento. Não quero fazer uma excessiva dramatização desta questão. Relativamente à questão das autárquicas, não acho que todos tenhamos de ser candidatos e respeito que existam posições diferentes.

